UFMS convoca aprovados no Sisu 2020

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) iniciou a primeira chamada para os aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2020 nesta quarta-feira (29). Os aprovados no vestibular próprio da universidade foram convocados nesta segunda-feira (27).

Após diversas complicações com os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2020 e no Sisu, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta terça-feira (28) a liberação da lista de aprovados no Sisu 2020 de todo o Brasil.

No site oficial da UFMS, a universidade divulgou nesta manhã os aprovados no Sisu e prorrogou por mais um dia o período de matrículas aos recém-convocados. Agora, os novos alunos terão do dia 30 de janeiro ao dia 5 de fevereiro para se matricular.

Os aprovados no Sisu ou no vestibular próprio da UFMS, deverão realizar uma pré matricula Clicando Aqui e depois ir até a Secretaria Acadêmica da Unidade de Administração Setorial, escola, faculdade, instituto e campus, onde o curso é oferecido.

Para mais informações sobre a matrícula de cada candidata e sua situação, acesse aqui o Edital do Sisu e o Edital do Vestibular .

