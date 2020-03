Funtrab oferece 169 vagas de emprego na capital nesta quarta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) começa a quarta-feira (4) com 169 vagas de empregos disponíveis para atuar no mercado de trabalho em Campo Grande. Há cargos reservados para pessoas com deficiência.

A fundação tem oportunidades para borracheiro, balconista, auxiliar de estoque, churrasqueiro, caseiro, gerente de restaurantes, cozinheiro geral, manobrista, marceneiro, mecânico, motorista de caminhã, pintor de carros, pizzaiolo, serralheiro, soldador, vendedor, trabalhador rural, operador de áudio, garçom, instalador de insulfilm, caseiro e outras.

A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Os interessados devem cadastrar na Funtrab que fica na rua 13 de maio, 2773, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.

