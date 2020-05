Damares anuncia lançamento de concurso de máscaras infantis

Sarah Chaves, com informações do UOL

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou na quinta-feira (7), que o Governo Federal, irá lançar um concurso de produção de máscaras infantis com o intuito de conscientizar as crianças da importância do uso das máscaras de proteção.

O prêmio para os vencedores do concurso é uma viagem à Brasília e um café com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Durante entrevista coletiva para tratar de ações do governo no combate ao coronavírus. Damares afirmou que, na próxima semana, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente lançará um concurso para que as crianças produzam as próprias máscaras.

Segundo a ministra, o concurso premiará as 50 melhores máscaras. Ela não divulgou qual será o prêmio e quais as condições, apenas reiterou que os detalhes devem ser anunciados na próxima semana. Já as três crianças que apresentarem as melhores confecções ganharão uma viagem à Brasília, em dezembro, onde conhecerão o Palácio do Planalto e serão acompanhadas pela primeira-dama.

