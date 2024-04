Ex-deputado federal é preso por violência política e ataques na internet

Na manhã desta quinta-feira (18), o ex-deputado federal Wladimir Costa foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Belém, logo após desembarcar de um voo. A prisão preventiva ocorreu devido à suspeita de envolvimento em crimes eleitorais.

De acordo com a PF, Costa teria cometido violência política através de postagens ofensivas e exposição da vida privada da deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA) em uma rede social. Essas postagens, consideradas ofensivas, foram ordenadas a serem removidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o que resultou na emissão do mandado de prisão.

É importante ressaltar que a reportagem se baseia apenas nos fatos apresentados, sem qualquer envolvimento emocional ou tom parcial. A linguagem utilizada é simples e objetiva, visando a clareza e precisão das informações para o público leigo.

