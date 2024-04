Senado aprova projeto que isenta do IR quem ganha até dois salários mínimos

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) um projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 2.824 por mês, o equivalente a dois salários mínimos em 2024. Este projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta, apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), é semelhante a uma medida provisória que Lula havia editado em fevereiro e que já está em vigor. Com a sanção do projeto, a medida provisória será revogada e substituída pela lei.

Durante o debate, senadores da oposição lembraram da promessa de campanha de Lula de isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil.

