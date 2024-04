Agendamento online para emissão de passaporte é retomado pela Polícia Federal

Suspenso quase uma semana após detecção de invasão, o serviço online de agendamento de emissão de passaporte pela internet pela Polícia Federal foi reestabelecido na quarta-feira (24).

Em nota, a PF informou que atualizou o sistema, nesse período, os atendimentos marcados previamente em uma unidade emissora do documento de viagem foram realizados normalmente na data e horário marcados.

O agendamento para dar início aos procedimentos para emissão do documento de viagem podem ser solicitados na página da Divisão de Passaporte da Polícia Federal .

Antes de ir a uma delegacia da Polícia Federal, o cidadão deve fazer o agendamento virtual previamente. No serviço online, o solicitante deverá preencher o formulário eletrônico, com os dados pessoais, escolher uma das datas e horários disponíveis e, por fim, marcar o posto de atendimento da PF onde deseja ser atendido.

A entrega do passaporte ocorrerá na mesma unidade apontada no primeiro agendamento online do serviço e não poderá ser modificada.

Após o atendimento presencial, a retirada do documento poderá ser feita entre 6 e 10 dias úteis até 90 dias corridos. O custo para emissão de um passaporte comum é R$ 257,25.

