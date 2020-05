TJ-MS reabre concurso com 54 vagas para titular de cartórios

A fase de recursos do concurso para titular de cartórios foi reaberta pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS).

Segundo a portaria publicada nesta sexta-feira (15) no Diário da Justiça, o prazo ficará aberto no período de 0h do dia 18 de maio às 23h59 do dia 19 de maio.

De acordo com a comissão organizadora, a decisão foi tomada em face do resultado da relação definitiva dos inscritos e a dos que não tiveram a inscrição preliminar efetivada, após revisão; análise de pedidos para concorrência das vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), após revisão; e análise de pedidos de condições diferenciadas e/ou tempo adicional, após revisão.

O V Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga e Delegação de Serviços Notariais e Registrais de Mato Grosso do Sul oferece 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado, 36 delas para remoção de titulares.

