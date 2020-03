IBGE abre mais de 200 mil vagas para o Censo 2020

Priscilla Porangaba, com informações do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu o aguardado concurso para 208.695 mil vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2020, com salários de até R$ 2.100.

Os editais foram publicados nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial da União. São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todos os municípios do país.

As inscrições começam nesta quinta (5) e vão até 24 de março, somente pela internet, no site da Cebraspe. Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.

O IBGE estima receber quase 2 milhões de inscrições e prevê que os selecionados sejam contratados a partir de 15 de junho.

Segundo o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheirose esse é o maior processo seletivo do Brasil. "Vamos ter provas realizadas em todos os municípios onde tem vagas, o nosso objetivo é no dia 31 de outubro ter concluído a coleta".

A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador, de R$ 23,61.

Nas cidades maiores e em áreas remotas, as vagas são oferecidas por áreas de trabalho específicas e não por município. Essas áreas podem abranger bairros, favelas, localidades de difícil acesso, incluindo até aldeias indígenas e comunidades quilombolas.

"O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde irão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares", orienta o IBGE.

Segundo Malheiros, o candidato pode se inscrever para uma área localizada em município diferente de onde ela mora. "O importante é que, no ato da convocação, ela saiba que está sendo convocada para a área que escollheu na inscrição", afirma.

O IBGE destaca ainda que pessoas que trabalharam recentemente como temporários, para o IBGE ou qualquer outro órgão público, também poderão ser recontratados, caso sejam aprovados nesses processos seletivos.

Provas

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O edital com a relação de todos os locais de provas será divulgado no dia 8 de maio para agentes censitários (ACM e ACS) e em 18 de maio para recenseadores.

As provas para ACM ACS serão aplicadas em 17 de maio e as provas para recenseadores, em 24 de maio.

Para os candidatos a recenseador, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.

Para os candidatos a agentes censitários, serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

