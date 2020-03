Energisa abre 15 vagas de emprego em vÃ¡rias cidades de MS

Gabriel Neves, com informações da assessoria

A Energisa liberou 15 novas vagas de emprego para atuar em Campo Grande, Camapuã, Dourados, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Pedro Gomes e São Gabriel do Oeste. Os interessados devem enviar o currículo pela plataforma de seleção do Grupo até domingo (08).

As vagas são para a função de Eletricista de Distribuição e para se candidatar é necessário ter Ensino Médio completo, Nacional de Habilitação (CNH) categoria A e B, Curso Formação de Eletricista de Distribuição (COMAN) certificado dos cursos de Norma Regulamentadora 10, Norma Regulamentadora 12 e Norma Regulamentadora 35.

Além disso, a empresa afirma considerar um diferencial candidatos com experiência em operar Caminhão Guindauto e em operação local de Subestações.

Durante o cadastro, que pode ser realizado clicando aqui , o candidato, incluindo pessoa com deficiência, escolhe as cidades que têm interesse de atuar, com disponibilidade de mudança.

Os profissionais selecionados receberão de benefício: plano de saúde e seguro de vida; plano odontológico; previdência privada; participação nos lucros; vale alimentação ou refeição; auxílio creche e etc.

Os escolhidos para a vaga serão responsáveis por executar ordens de serviço emergencial, preventivo e Técnico Comercial em redes de média e baixa tensão, dentro dos padrões técnicos e de segurança, executar manobras programadas e emergenciais em redes de distribuição, entre outras atuações do departamento de Distribuição e Manutenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também