IFMS disponibiliza vagas para cursos de qualificaÃ§Ã£o profissional

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre vagas remanescentes para curso de qualificação profissional em Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor em 14 municípios.

Ofertados na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), os cursos são oferecidos a distância, com encontros presenciais semanais, nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Deodápolis, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

O edital que oferta as vagas remanescentes informa que as matrículas podem ser feitas em até duas semanas após o início das aulas, ocorrido nesta segunda-feira, 2.

Os interessados devem comparecer nos locais e horários indicados no anexo III do edital de abertura, com os seguintes documentos:

- Requerimento de matrícula, preenchido e assinado (onde deve constar o número do CPF do candidato);

- Original e fotocópia de documento que comprove a escolaridade mínima exigida para o curso;

- Original e fotocópia do RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

- Original e fotocópia de documento que comprove estar em dia com o serviço militar (homens entre 19 e 45 anos);

- Foto 3x4 recente, impressa em papel fotográfico;

- Comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico.

A matrícula pode ser feira por um procurador, caso o candidato esteja impedido de efetuá-la, com a apresentação de uma procuração simples, redigida de próprio punho.

O certificado dos cursos FIC têm validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional.

Cursos com vagas remanescentes

