Inscrição em curso de línguas do IFMS termina na sexta-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Termina na semana que vem o prazo para se inscrever nos cursos de línguas oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O prazo vai até o dia 17 de janeiro e ao todo são 680 vagas em cursos gratuitos de espanhol, inglês e Língua Brasileira de Sinais (Libras), nos níveis básico e intermediário.

Os cursos são oferecidos através do Centro de Idiomas (Cenid) em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas são destinadas às turmas iniciantes e em andamento. As inscrições devem ser feitas pela internet.

Nas turmas iniciantes há reserva de 60% para estudantes do IFMS, 25% para comunidade externa e 15% para servidores.

Os sorteios eletrônicos para seleção dos estudantes estão previstos para 29 de janeiro e 19 de fevereiro. O edital de abertura com as regras do processo seletivo está disponível na internet.

