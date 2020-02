IFMS encerra em março prazo de inscrição para mestrado

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para as 24 vagas no mestrado profissional em Campo Grande, e o prazo termina no dia 18 de março.

Segundo o edital, metade das vagas é reservada aos servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O ingresso no curso, que integra o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, é feito através do Exame Nacional de Admissão (ENA).

Em Mato Grosso do Sul, a prova será realizada em Campo Grande com 50 questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição é de R$ 72.

As linhas de pesquisa do mestrado são: Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica e Gestão Organizacional do Espaço Pedagógico em Educação Profissional e Tecnológica.

