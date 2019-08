Funtrab tem 152 vagas de trabalho na capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), começa a semana com 576 oportunidades de trabalho no estado e 152 locais em Campo Grande. As vagas estão disponíveis no banco de dados da instituição são para áreas diversas, que vão de costureira a engenheiro de produção.

Para a capital há vagas de soldador, técnico de enfermagem, auxiliar de expedição, açougueiro, pizzaiolo, entre outras.

As demais 424 são para municípios do interior do Estado. As oportunidades são para Bataguassu, Batayporã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Guia Lopes, Itaquiraí, Ivinhema, Maracajú, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, e Três Lagoas.

A relação completa de vagas por município, pode ser conferidas abaixo. Os interessados que residem na capital, podem se dirigir a Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773, centro. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a baixo a lista completa de vagas.

Vagas em Campo grande

Vagas no MS

