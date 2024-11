Funtrab e CMO fazem Feirão da Empregabilidade para ex-militares do Exército

Uma parceria entre o CMO (Comando Militar do Oeste) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), irá garantir que mais um Feirão da Empregabilidade aconteça em Mato Grosso do Sul. A ação será realizada amanhã (5) e quarta-feira (6), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A 3ª Feira da Empregabilidade, terá um viés especial para ex-militares do Exército, oferecendo aproximadamente 350 vagas de emprego nas áreas de serviços, comércio, indústria, transporte e logística. A previsão é de que mais de 700 ex-militares e seus familiares estejam entre os participantes, que terão acesso às oportunidades ofertadas. O público geral também pode participar da ação.

O objetivo do evento é integrar os jovens recém-saídos do serviço militar ao universo da qualificação profissional, emprego e mercado de trabalho. Contudo, a população em geral segue convidada a buscar uma vaga para iniciar um novo emprego neste fim de ano.

Durante os dois dias de evento, mais de 20 empresas estarão presentes para contratar os candidatos às vagas abertas. Além disso, o Sistema S oferece diversos cursos de qualificação e tiram dúvidas dos interessados, ampliando as chances de recolocação e desenvolvimento profissional.

Serviço - O atendimento será realizado na terça-feira (5), das 13h às 18h, e na quarta-feira (6), das 8h às 17h.

É necessário levar documento pessoal com foto e carteira de trabalho, seja física ou digital.

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

