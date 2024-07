Funtrab tem 1.915 vagas de emprego para esta quinta na Capital

Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (11), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

As vagas em destaque são para: Ajudante de carga e descarga de mercadoria (44), auxiliar de linha de produção (111), auxiliar de limpeza (97), operador de caixa (31), pedreiro (63), assistente de vendas (22), entre outros. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS

Açougueiro 3 Açougueiro desossador 15 Adesivador 5 Administrador de contadorias e registros fiscais 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 44 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de motorista 20 Ajudante de obras 8 Ajudante de padeiro 2 Ajudante de reflorestamento 5 Ajudante de serralheiro 8 Alimentador de linha de produção 3 Alinhador de direção 2 Almoxarife 2 Analista contábil 1 Analista de marketing 1 Armazenista 3 Arte-finalista 5 Assistente de cobrança 1 Assistente de prevenção de perdas 2 Assistente de vendas 22 Atendente balconista 2 Atendente de balcão 17 Atendente de balcão de café 9 Atendente de lanchonete 41 Atendente de lojas 1 Atendente de mesa 5 Atendente de padaria 7 Atendente de telemarketing 3 Auxiliar administrativo 25 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de almoxarifado 12 Auxiliar de armazenamento 15 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de costura 7 Auxiliar de costureira (no acabamento) 2 Auxiliar de cozinha 30 Auxiliar de crédito 1 Auxiliar de depósito 7 Auxiliar de dobrador (metais) 2 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 10 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de limpeza 97 Auxiliar de linha de produção 111 Auxiliar de logistica 21 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 5 Auxiliar de marceneiro 4 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de padeiro 4 Auxiliar de pessoal 2 Auxiliar de pizzaiolo 1 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar em saúde bucal 2 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 9 Auxiliar operacional de logística 2 Auxiliar técnico de mecânica 6 Auxiliar técnico eletrônico 1 Balconista 4 Banhista de animais domésticos 6 Barman 1 Borracheiro 1 Cabista 2 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 1 Camareira de hotel 2 Capataz (criação de gado bovino) 2 Carpinteiro 31 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 100 Caseiro 1 Caseiro (agricultura) 1 Chapista de lanchonete 1 Churrasqueiro 2 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 2 Consultor de vendas 14 Controlador de acesso 1 Controlador de pragas 2 Copeiro 6 Costureira de máquinas industriais 20 Costureira em geral 14 Costureiro de roupas (confecção em série) 6 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cozinheiro geral 7 Cuidador de pessoas idosas e dependentes 2 Cuidador de idosos 1 Designer de sobrancelhas 1 Eletricista 4 Eletricista de instalações 10 Eletricista de instalações de veículos automotores 10 Eletricista de instalações industriais 1 Eletricista de manutenção de linhas elétricas 1 Eletricista de rede 15 Empacotador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 14 Empregado doméstico faxineiro 4 Encanador 34 Engenheiro ambiental 1 Entregador de gás (ajudante de caminhão) 1 Estoquista 6 Farmacêutico 20 Fiscal de prevenção de perdas 3 Fisioterapeuta geral 4 Florista (comércio varejista) 1 Fonoaudiólogo geral 4 Forneiro de padaria 1 Frentista 8 Funileiro de veículos (reparação) 1 Funileiro industrial 2 Garçom 13 Gerente comercial 2 Gerente de papelaria 1 Gerente de vendas 1 Instalador de alarmes residenciais 1 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 10 Jardineiro 10 Laboratorista de solos 1 Lavador de carros 1 Lavador de ônibus 20 Lavador de veículos 1 Lubrificador de automóveis 1 Manicure 2 Marceneiro 4 Mecânico 2 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 3 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de motor a diesel 10 Mecânico de refrigeração 1 Mensageiro 1 Montador de estruturas metálicas 22 Motofretista 4 Motorista de caminhão 42 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de ônibus rodoviário 3 Motorista de ônibus urbano 55 Motorista entregador 15 Oficial de manutenção 13 Oficial de manutenção predial 6 Operador de acabamento (indústria gráfica) 4 Operador de caixa 31 Operador de empilhadeira 5 Operador de laminador de barras a frio 1 Operador de manutenção e recarga de extintor de incêndio 1 Operador de máquina-elevador 2 Operador de máquinas fixas, em geral 3 Operador de processo de produção 5 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de telemarketing ativo 1 Operador de telemarketing ativo e receptivo 75 Operador de trator de esteira 1 Operador de usina de asfalto 2 Operador de vendas (lojas) 2 Padeiro 4 Pedreiro 63 Piloto de drone 1 Pintor de obras 4 Pintor de veículos (reparação) 1 Promotor de vendas 2 Promotor de vendas especializado 5 Psicólogo organizacional 1 Recepcionista atendente 2 Recepcionista secretária 1 Repositor de mercadorias 28 Saladeiro 1 Salgadeiro 1 Serralheiro 10 Servente de limpeza 35 Servente de obras 48 Servente de pedreiro 15 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 2 Soldador 10 Soldador manual 1 Supervisor comercial 5 Supervisor de manutenção industrial 1 Supervisor de vendas comercial 2 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 1 Técnico de enfermagem 4 Técnico de rede (telecomunicações) 2 Técnico em eletromecânica 1 Técnico em fibras ópticas 10 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 3 Técnico em manutenção de máquinas 2 Técnico em segurança do trabalho 1 Técnico instrumentista 2 Topógrafo 1 Torneiro mecânico 3 Trabalhador de pecuária polivalente 1 Trabalhador rural 1 Tratador de animais – na pecuária 3 Tratador (eqüinos) 1 Vendedor de serviços 36 Vendedor interno 50 Vendedor porta a porta 17 Vendedor pracista 12 Zelador 1

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

TOTAL : 114 vagas

Atendente do setor de frios e laticínios 1 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de limpeza 20 Auxiliar de limpeza 5 Auxiliar de linha de produção 20 Auxiliar de pessoal 1 Copeiro 5 Jardineiro 10 Operador de caixa 3 Recepcionista atendente 3 Servente de limpeza 40 Vendedor interno 1

VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :

TOTAL: 23 vagas

Analista de mídias sociais 1 Assistente administrativo 1 Auxiliar administrativo 17 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de logistica 1 Engenheiro projetista 1 Operador de telemarketing ativo 1

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também