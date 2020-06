Funtrab volta com atendimento presencial nesta quarta

O atendimento presencial ao trabalhador voltará a ser realizado a partir desta quarta-feira (1), na sede da Fundação do Trabalho de MS (FUNTRAB) em Campo Grande. O serviço será realizado em dois turnos diferenciados.

Para realizar cadastro às vagas de emprego, o interessado deve comparecer à Funtrab no período da manhã, das 7h30 às 13h30, para retirar sua senha de atendimento, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Marcos Henrique Derzi Wasilewski, o intuito é que o empregador agilize o processo de seleção do trabalhador, em tempos de desemprego e pandemia.

“Nosso principal foco é proporcionar maior número de oportunidades de empregos à população e estamos adotando novos procedimentos no sentido de diminuírem as filas e agilizar o encaminhamento às entrevistas, sempre respeitando as regras para não expor os trabalhadores à contaminação do Covid-19 “, explicou o dirigente.

Seguro-Desemprego

Já quem precisa dar entrada ao Seguro-Desemprego pode comparecer para agendar no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Trazer os três últimos holerites, termo de rescisão contratual, guia do Seguro-Desemprego, recibo e extrato do FGTS.

Seguro-Desemprego online

Para evitar aglomerações, o interessado deve baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Assim que receber a documentação, 7 dias após a dispensa para encaminhar o Seguro-Desemprego, o trabalhador pode acessar o Portal Emprega Brasil (servicos.mte.gov.br) e clicar em “Já tenho um cadastro” e informar a senha de acesso.

Quem ainda não é registrado deve clicar em “Quero me cadastrar” digitar dados pessoais, como CPF, nome e telefone, e responder a algumas perguntas sobre a vida laboral e previdenciária.

Uma vez com acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa.

Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo. Se a solicitação online for concedida automaticamente, informará a emissão das parcelas acontece em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema.

Se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação ou erro, o cidadão deve comparecer à Funtrab. Levar os todos os documentos recebidos pela empresa empregadora incluindo os três últimos holerites, documentos pessoais, Carteira de Trabalho e extrato do FGTS. Caso a Carteira for virtual (digital) basta declarar no ato do atendimento.

Serviço

A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, Centro, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano.

Deixe seu Comentário

Leia Também