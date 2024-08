Governo aumenta número de vagas em concurso da Secretaria de Saúde

O número de vagas do Concurso Público de Provas e Títulos SAD/SES/2022 voltado para o provimento de cargos na Carreira de Gestão do SUS (Sistema Único de Saúde), que integra o quadro de pessoal da SES (Secretaria de Estado de Saúde), foi ampliado pelo Governo de Mato Grosso do Sul durante a sexta-feira (30).

O novo decreto aumenta o número de vagas disponíveis no concurso para 39, distribuídas conforme detalhado no anexo do decreto. As vagas serão preenchidas por candidatos que forem aprovados em todas as fases do certame, respeitando a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso.

Ao todo, são 27 vagas para ampla concorrência, 9 vagas para cotistas negros, 2 vagas para cotistas indígenas e 1 vaga para cotistas PCD (Pessoa com Deficiência).

As vagas são para as carreiras de auditores de serviços de saúde, que incluem cargos para administrador, contador e farmacêutico; para especialistas de serviços de saúde, que contemplam cargos para analista de desenvolvimento profissional, arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, fonoaudiólogo, gestor de serviços de saúde e nutricionista; e também para assistentes e auxiliares de serviços de saúde, que abrangem funções de assistente de serviços de saúde e agente condutor de veículos.

Para mais informações sobre o concurso e a nova distribuição de vagas, os interessados podem consultar o Diário Oficial do Estado.

