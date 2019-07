Infraero prevê mais 2 mil empregos com ampliação do aeroporto

O presidente da Infraero, brigadeiro do ar, Hélio Paes de Barros destacou na quinta-feira (18), que a ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Campo Grande pode gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos até o fim das obras que podem durar 18 meses.

Com investimentos na ordem de R$ 39,9 milhões, o escopo da obra contempla a elaboração dos projetos básicos e executivos, a reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros, a construção de nova central de utilidades, central de gás e reservatórios, além da adequação das vias de acesso ao aeroporto.

O prazo para a execução dos serviços é de 18 meses a partir da assinatura do contrato. Ao fim das obras, o terminal de passageiros estará 65% maior, abrigando o dobro de passageiros anual que é de 2,5 para 4,5 milhões, A climatização do terminal será modernizada, assim como os sanitários. Além disso, o terminal contará com projetos de sustentabilidade através do reaproveitamento da água da chuva e do sistema de climatização.

Hélio Paes afirmou ainda que Campo Grande terá um terminal condizente com a importância da região. "Hoje estamos assinando a Ordem de Serviço do Aeroporto de Campo Grande. A obra vai trazer um impulso para a região e, em 18 meses, isso vai trazer e benefícios para toda a cadeia produtiva da região", disse.

O superintendente do aeroporto, Richard Aldrin Fernandes Custodio, explicou que as obras também vão ampliar as áreas comerciais do terminal e garantir mais rapidez aos passageiros e usuários. “Nossa área comercial será ampliada em quase 50%, passando de 560 m² para 842 m². E para garantir a fluidez dos viajantes, serão instalados mais três balcões de check-in e mais dois equipamentos de raio-x”, ressalta.

A solenidade de assinatura para a ordem de serviço para o início das obras de reforma e ampliação do aeroporto de Campo Grande aconteceu na quinta-feira, e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do prefeito Marquinhos Trad, além de outras autoridades municipais, estaduais e federais.

