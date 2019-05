Inscrições para curso de fotografia começa nesta quarta-feira

Saiba Mais Oportunidade MIS-MS abre vagas para curso de fotografia

O Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), realiza inscrições nesta quarta-feira (15), às 16 horas, para o Curso de Fotografia com ênfase em edição de imagens. São oferecidas 25 vagas, para o curso gratuito que será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe.



As aulas acontecerão de 21 a 23 de maio, das 14 às 17 horas, no MIS, e podem participar pessoas a partir de 12 anos. As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de formulário via internet, no link: bit.ly/cursoFotoEdicao



O "Curso de Fotografia: Edição de Imagens" se dedica a apresentar ferramentas voltadas para a criação e montagem de álbuns fotográficos, desde o layout do fundo até a finalização das lâminas para a impressão.



Esta será a terceira parte do curso de fotografia 2019 da Fundação de Cultura.



O professor, Alexandre Sogabe, é gestor de artes pela FCMS, possui graduação em artes visuais pela UFMS (2006), especialização em arte, educação e tecnologias contemporâneas pela UNB (2010) e mestrado em estudos de linguagens com tema em fotografia (2014). Ministrou a disciplina de fotografia em publicidade e propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.



Serviço



Curso de Fotografia: Edição de Imagens

Inscrições: 15 de abril de 2019, 16h, 25 vagas pelo link: bit.ly/cursoFotoEdicao

Período: 21 a 23 de abril de 2019, das 14 às 17 horas

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Contato para a imprensa: Alexandre Sogabe: (67) 3316-9174

