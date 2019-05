MIS-MS abre vagas para curso de fotografia

O Museu de Imagem e Som (MIS-MS) realiza inscrições para o curso de fotografia com ênfase em edições de imagens, ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe. Os interessados podem se inscrever pelo link, a partir das 16h desta quarta-feira (8), no site .

O curso é gratuito e ao todo, são ofertadas 25 vagas e as aulas serão ministrados nos dias 14 e 15 deste mês, das 08h às 11 horas, no MIS. Os interessados devem ter acima de 12 anos.

O Curso de Fotografia: Edição de Imagens se dedica a apresentar ferramentas voltadas para a criação e montagem de álbuns fotográficos, desde o layout do fundo até a finalização das lâminas para a impressão. Para tanto, serão usados softwares de edição de imagem e criação de em vetores, trabalhando assim a criação de fundo em software vetorial livre, recorte e montagem de elementos usados, finalização e prova de impressão.

Esta será a terceira parte do curso de fotografia 2019 da Fundação de Cultura. A atividade é dividida em quatro partes: Câmera de Celular, Semi e Pró, Edição de Imagem e Iluminação e Linguagem, totalizando 40 horas de atividades. Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia, apresenta um conteúdo específico, mas que se integram na composição do curso de fotografia. Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com o interesse sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e ganhar com a sinergia do aprendizado.

O professor, Alexandre Sogabe, é Gestor de Artes pela FCMS, possui graduação em artes visuais pela UFMS (2006), especialização em arte, educação e tecnologias contemporâneas pela UNB (2010) e mestrado em estudos de linguagens com tema em Fotografia (2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera-Uniderp (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de fotografia.

Serviço

Curso de Fotografia: Edição de Imagens

Inscrições: 08 de abril de 2019, 16h, 25 vagas

Período: 14 e 15 de abril de 2019, das 8 às 11 horas

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS

