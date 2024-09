Instituto Cerrado Central abre vagas para curso gratuito "Compondo Talentos"

O Instituto Cerrado Central, em parceria com o Ministério da Cultura, buscando oferecer uma oportunidade para músicos, compositores e amantes da música explorarem sua criatividade e aprimorarem suas habilidades, abriu vagas para o curso gratuito "Compondo Talentos".

Com início em 21 de setembro, as aulas acontecem nas modalidades presencial e online, e contam com orientação dos professores doutores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim.

Os módulos presenciais de Técnica Vocal em Conjunto I e II serão realizados na sede do Instituto em Campo Grande e em outras cinco regiões da Capital, já oficinas online terão como temas Canções, Canção e Composição de Letras, Estruturação Musical para Jovens Compositores e Princípios de Saúde e Técnica Vocal.

As inscrições para o para o curso "Compondo Talentos" já estão abertas, e podem ser realizadas através do site do Instituto [www.cerradocentral.org.br] ou pelo WhatsApp (67) 2525-4329.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas.

