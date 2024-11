Ministério da Saúde terá concurso para provimento de 319 cargos

A realização do concurso para o provimento de 319 cargos de nível superior e técnico para funções no do Ministério da Saúde foi aprovada por meio de Portaria do Ministério de Estado Da Gestão E da Inovação Em Serviços Públicos.

As vagas são divididas em Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (23), Analista em Ciência e Tecnologia (Junior) (24), Assistente Social (1), Biólogo (3), Contador (2), Enfermeiro (22), Farmacêutico (2), Farmacêutico Bioquímico (2), Fisioterapeuta (29), Fonoaudiólogo (4), Médico (38), Nutricionista (2), Pesquisador (Adjunto I) (4), Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) (2), Pesquisador em Saúde Pública (13), Psicólogo (2), Técnico de Enfermagem (47), Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (28), Técnico em Radiologia (9), Técnico I (54), Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (2)e Terapeuta Ocupacional (6).

As demais normas serão divulgadas mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação Portaria desta quinta-feira (14).





