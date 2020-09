PMA de Amambai autua infrator em R$ 5,5 mil por desmatamento ilegal

Matheus Rondon com informações da assessoria

Oportunidade Veja as 397 vagas de trabalho disponíveis na capital nesta quarta

Oportunidade Conheça as vagas de emprego disponíveis nesta quinta na capital

Oportunidade Emprego: Funtrab oferta mais de mil vagas no MS nesta segunda

Oportunidade Confira as vagas de empregos oferecidas pela Funtrab na capital

Oportunidade Prefeitura oferece cursos online gratuitos e com certificado

O autuado desmatou uma área de vegetação nativa de 1.200 metros quadrados de área de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006, sem licença do órgão ambiental para o plantio de pastagem. As atividades foram interditadas.