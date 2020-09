PMA de Bataguassu autua mulher de 52 anos que provocou incêndio em vegetação

Durante fiscalização na tarde da sexta-feira (18), a Polícia Militar Ambiental de Bataguassu flagrou no distrito de Nova Porto XV, uma mulher de 52 anos no momento em que provocava um incêndio em resíduos de limpeza de um terreno, o que acabou causando transtornos aos vizinhos.

A Polícia Militar Ambiental continua intensificando a fiscalização de queima nos perímetros urbanos e rurais, desde antes do início do período seco, e aumentando a fiscalização conforme o aumento dos incêndios

Os Policiais obrigaram a infratora a apagar o incêndio. Ela foi autuada administrativamente e multada em R$ 320,00. A autuada também poderá responder por crime ambiental de poluição, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão.

Nas áreas urbanas, nenhum município autoriza realização de queima em qualquer período. No Estado, neste período mais seco, a Portaria do IMASUL nº 797, de 24 de junho de 2020 suspendeu as Autorizações Ambientais de queima controlada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para as áreas rurais.

