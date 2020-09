PMA autua pela segunda vez nas últimas 24 horas usina sucroenergética em R$ 408 mil

Após receberem denúncia, Policiais Militares Ambientais de Dourados autuaram nesta quinta-feira (17) uma usina sucroenérgética por incêndio em lavoura de cana ilegalmente.

Segundo denúncias, o incêndio teria sido em uma área plantada de cana-de-açúcar no município de Rio Brilhante, a 30 km da cidade, às margens da rodovia MS 267, que liga à cidade de Maracaju. Segundo a denúncia, a empresa sucroenergética seria a responsável pelo incêndio efetuado para a queima da palhada para facilitar a colheita da lavoura.

Os Policiais foram na quarta-feira (16) ao local onde teria ocorrido o incêndio e perceberam a veracidade da denúncia. O incêndio ocorreu no dia 28 de agosto e agora estava sendo efetuada a colheita, no momento da vistoria.

As áreas queimadas medidas pelos Policiais com GPS perfizeram 408 hectares. A empresa proprietária da cana-de-açúcar queimada, com domicílio jurídico em Rio Brilhante, não possuía autorização do órgão ambiental para realizar o processo de queima, até porque, a Portaria do IMASUL nº 797, de 24 de junho de 2020 suspendeu as Autorizações Ambientais de queima controlada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

A empresa infratora, que já havia sido autuada ontem (16) em R$ 155.000,00 por incêndio em área de cana no município de Sidrolândia, foi autuada administrativamente novamente e multada em R$ 408.000,00 desta vez.

