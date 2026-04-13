Polícia investiga morte de arquiteta e não descarta feminicídio

Sarah Chaves e Vinicius Santos atualizado em 13/04/2026 às 12h21

A morte da arquiteta Elly Quevedo de 53 anos é investigada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Segundo a delegada Larissa Serpa, não há confirmação de feminicídio e o marido da vítima será ouvido.

Segundo informações preliminares, o Elly e o marido, que estavam em processo de separação discutiam no carro, no momento em que ela caiu e foi atropelada pelo mesmo veículo. “A Polícia Civil trabalha com as hipóteses de suicídio e também eventual possível feminicídio", falou a delegada.

A princípio ele vai ser encaminhado para a delegacia, sem voz de prisão, apenas para dar depoimento. Ainda segundo a delegada, imagens de câmeras de seguranças de locais próximos serão analisadas.

As diligências estão em andamento para esclarecer "se esse caso se trata de um um fato criminoso, se tem origem criminosa, ou se trata de um acidente ou suicídio", disse.

A vítima era arquiteta e dona da Construtec. O Corpo de Bombeiros esteve no local e tentou reanimação por 40 minutos, mas a vítima não resistiu.

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