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Ex de arquiteta é ouvido e liberado e imagens podem validar ou confrontar versão

Segundo relatos do motorista que levava Ely, ela teria pulado do veículo em movimento na BR-163

13 abril 2026 - 17h03Sarah Chaves    atualizado em 13/04/2026 às 17h03

A a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), reafirmou que o caso de Ely da Silva Quevedo, 53 anos, que morreu ao cair de uma caminhonete após discussão com o ex, na manhã desta sexta-feira (13) é tratada como possível feminicídio, seguindo rito padrão após ouvir o depoimento do motorista.

"Todas as mortes de mulheres investigadas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul são apuradas com perspectiva de gênero, garantindo que não haja naturalização da violência ou omissão de possíveis indícios de feminicídio", declarou em nota.

Ely e o companheiro estavam em processo de separação. Conforme pessoas próximas, eles não estavam juntos há dois anos, mas tocavam a empresa que tinham em conjunto. No momento do acidente o casal discutia.

O ex-marido já foi conduzido à delegacia para prestar depoimento em termo próprio e a investigação seguirá. “Agora, aguardaremos a conclusão dos exames periciais, necroscópicos e da análise de imagens e demais elementos colhidos no local para que todas as versões sejam confrontadas e a verdade real seja estabelecida”, explicou a delegada Analu Lacerda Ferraz, adjunta da 1ª DEAM.

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