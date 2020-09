Polícia, festa e detenções: Noite "quente" no Sindicato dos Correios

Durante a noite de terça-feira (15), a Policia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de perturbação da ordem e acabou se deparando com uma confraternização da presidente do Sindicato dos Correios, Elaine Regina De Souza Oliveira, 40 anos, com pelo menos oito pessoas, no bairro Vila Planalto em Campo Grande.

Após a chegada da PM no local, os policiais ouviram uma música alta e após bater várias vezes na porta da residência, um homem chamado Wilton dos Santos Lopes, 41 anos, secretário-geral, saiu e começou a conversar com os policiais. Informado da lei de medidas sanitárias de saúde do município, ainda vigentes, ele teria entrado em conflito com a polícia. Ainda segundo o boletim de ocorrência, em seguida, Elaine apareceu e começou a desacatar a guarda, dizendo ser amiga de tenentes da polícia e se recusando a fornecer os dados aos policiais.

Ambos receberam voz de prisão e se recusaram a acatar a decisão da guarda que atendia ao chamado. Neste momento, segundo relato feito no boletim de ocorrência, começaram a chamar os policiais de “bolsominions, babaca, que ninguém os prenderia”. Começaram a aparecer mais pessoas e a polícia entrou na residência e encontrou bebidas, descumprimento da lei de medida sanitária e uma criança acompanhada da mãe que estava embriagada.

A polícia precisou algemar Wilton e Elaine, pois eles estavam alterados e deferindo xingamentos contra a PM, tentando se desvencilhar das algemas. Os policiais relataram ainda que Elaine se jogou ao chão diversas vezes para tentar se machucar e os culpar do acontecido.

Os vizinhos do local e testemunhas do ocorrido, relataram aos policiais que esse tipo de festa era comum de acontecer no Sindicato, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Ainda de acordo com o registro, nenhum dos envolvidos estava usando máscara na hora da ocorrência.

Questionada pelo JD1 Noticias, Elaine deu a seguinte declaração: “Nós estávamos conversando, com o som baixo, a polícia chegou já de maneira ríspida, até um pouco agressiva. Com isso a gente se intimidou a abrir, nem sabíamos o que eles iam fazer. Pedimos para que aguardassem, pois o advogado estava chegando, mas eles entraram arrombando o portão e agredindo o Wilton com uma “gravata”, me agredindo também”, disse ela. “Estamos fazendo a nota oficial com a nossa secretaria de imprensa e com o jurídico e estaremos tomando todas as medidas legais. Pois respeitamos todos os decretos feitos e lá não estavamos fazendo balburdia. Temos todas as provas, filmagens e fotos a nosso favor”, finalizou ela.

Elaine informou já ter feito o corpo de delito e ira continuar com o processo para entender melhor tudo que aconteceu. “A gente defende a polícia, inclusive como servidores públicos, que eles têm que resguardar sim a vida, integridade das pessoas e a segurança, mas o que eles fizeram na noite de ontem não foi a prática que deve ser aplicado pela polícia”, finalizou ela.

Questionada também sobre as imagens, ela informou que esta em contato com os advogados e que a divulgação será feita assim que possível.

