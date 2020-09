Homem usa faca para ameaçar ex-mulher e policial e acaba preso

Sarah Chaves, com informações do JP News

Um homem de 30 anos, identificado apenas como D.A, foi preso na tarde de quarta-feira (16), após ameaçar a ex-mulher de 40 anos, e um policial militar a paisana na avenida Filinto Müller, bairro Jardim das Paineiras, em Três Lagoas.



De acordo com o JP News, logo pela manhã, o autor agrediu a ex, quebrou o celular dela e ainda tentou atear fogo no carro da vítima, porém conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.



Porém, horas depois, o agressor voltou a procurar a vítima, que estava saindo de um comércio quando foi abordada pelo homem que usou uma faca para amedronta-la e ameaçar acabar com a vida dela.

Por sorte, um dos policiais que atenderam a ocorrência de manhã, saía de um despachante próximo, e ao ver a situação, interviu e deu ordem para que o autor se entregasse, mas não foi obedecido.

Sem obedecer ao militar, o homem ainda ameaçou o agente que precisou pedir reforços ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), e após resistência do agressor em se render, os policiais foram obrigados a usar a força para prender o homem.

Tanto o homem quanto a ex, foram encaminhados a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM) de Três Lagoas. onde foi registrada a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também