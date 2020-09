PMA prende caçadores com armas e munições ilegais

Na madrugada desta terça-feira, dois caçadores, de 25 anos e 61 anos, foram presos por Policiais Militares Ambientais de Coxim, praticando caça, porte de armas e munições ilegais, no município de Pedro Gomes.

Os infratores demonstraram nervosismo no momento em que a equipe abordou o carro, na busca no veículo foram encontradas duas espingardas calibre 36, uma com sete e outra com onze munições do mesmo calibre. Eles acabaram por confessar que praticavam caça, mas que ainda não haviam abatido animal algum, informando também serem donos das armas, porém não possuíam documentação das armas e munições, que foram apreendidas.

Os homens, residentes em Pedro Gomes, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil dessa cidade, onde eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma e munições. Se condenados poderão pegar pena de dois a seis anos de prisão.

