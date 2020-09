PMA multa assentado em R$ 2 mil por desmatamento, exploração de madeira e incêndio de vegetação

Policiais Militares Ambientais de Corumbá durante fiscalização ambiental flagraram na quinta-feira (10) um desmatamento de vegetação nativa, que foi executado sem autorização ambiental. A diminuição da vegetação foi feita com máquinas e o infrator realizou queima de material lenhoso nas leiras, explorando também a madeira sem

O desmatamento da área foi medida com GPS, totalizando 2 hectares e parte da madeira foi explorada. Árvores de grande porte também foram queimadas no local do desmatamento. O infrator que mora em Corumbá, foi autuado em R$ 2.000,00, ele também responderá pelos crimes ambientais de desmatamento, que prevê pena de três a seis meses de detenção, de incêndio, com pena de dois a quatro anos de reclusão e por exploração ilegal de madeira com pena de seis meses a um ano de detenção.

