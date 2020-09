PMA multa assentado em R$ 2 mil por maus-tratos a dois cães

A Polícia Militar Ambiental de Batayporã recebeu denúncias nesta terça-feira (15), contando sobre cachorros que estariam sofrendo maus-tratos em um galpão desativado, localizado no distrito de Nova Casa Verde, no município de Nova Andradina. Uma equipe foi até o local e confirmou a denúncia.

No local, os Policiais e uma veterinária do CCZ verificaram que dois cachorros, sem raça definida, estavam sem água e sem alimento, extremamente debilitados, com sarnas, carrapatos, com alguns ferimentos e em local insalubre. Os cachorros foram recolhidos e encaminhados ao CCZ de Nova Andradina, para serem atendidos.

O dono dos animais de 66 anos , residente no assentamento Casa Verde, responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.000,00.

