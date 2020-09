Vídeo: Animais fogem do incêndio no Pantanal

Matheus Rondon com informações da Agência Brasil

Cerca 2,4 milhões de hectares do Pantanal foram destruídos nos dois meses de incêndio na região, segundo dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), já consumiram 15% da área que fica entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.

Os satélites que vigiam a região para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) já detectaram desde o começo do mês de setembro, 12.703 focos ativos de incêndio, representando dezenas de frentes descontroladas de queimadas. São os maiores números da série histórica da instituição, iniciada em 1998.

Na região de cerrado atingida pelas chamas, um vídeo registrou o momento exato em que animais fogem desesperados do fogo, que já tomou quase toda a área de pastoreio. Estudos mostram que a situação não deverá receber nenhum alívio: as previsões dos institutos científicos são de que as chuvas só chegarão ao Pantanal em outubro.

