Prefeitura abre inscrições para cuidador em saúde mental

A Prefeitura através das Secretárias Municipais de Gestão de Saúde divulgou a abertura do processo seletivo para seleção de cuidador em saúde mental com vistas à formação do Cadastro de Reserva (CR) do Processo n. 16431/2023-58.

Podem se candidatar pessoas com ensino médio completo e experiência como cuidador em saúde mental. A jornada de trabalho semanal é em escala 12x36 e remuneração brutal mensal de R$ 1.800.

As vagas são reservadas em 5% para cotistas indígenas e PcD, e 10% para negros.

As inscrições serão gratuitas nos dias 4, 5 e 6 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo

O acompanhamento da divulgação das informações deve ser feito pelo Diogrande .

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também