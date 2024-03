Por meio da Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande, a prefeitura abriu as inscrições para os cursos gratuitos de Marketing Digital Módulo III – Tráfego e Food Truck – da Cozinha à Excelência no Atendimento, que serão realizados no Polo Anhanguera Sejuv, na sede da Anhanguera Unaes, entre os dias 18 e 22 de março.

Os cursos terão certificados e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-sejuv-polos.cheetah.builderall.com/.

No curso de Tráfego os alunos vão aprender sobre Introdução a Gestão de Tráfego, Análise de Dados, Otimização de Conversão, Publicidade Online, Automação e outros temas. Já no curso de Food Truck, os alunos aprenderão sobre Legislação e Regulamentação, Boas Práticas e Manipulação de Alimentos, Layout ideal para um Food Truck, Cálculo de Custos e Precificação, Controle financeiro, entre outros assuntos.

Serviço:

Marketing Digital Módulo III – Tráfego

Data: 18 a 22/03

Horário: 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Gury Marques, 3203. Vila Olinda

Tráfego e Food Truck – Da Cozinha à Excelência no Atendimento

Data: 18 a 22/03

Horário: 18h30 às 21h30

Endereço: Rua Gury Marques, 3203. Vila Olinda

