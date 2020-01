Prefeitura abre processo seletivo para desenhista cadista

Por meio da secretaria municipal de Gestão e da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), a Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o edital que torna público a realização do processo seletivo simplificado para a seleção e contratação, por tempo determinado, de pessoal para atuar na função de Desenhista Cadista, no âmbito da AMHASF.

De acordo com o edital, são oferecidas 10 vagas no total, sendo 5 para convocação imediata e as outras para cadastro reserva, para a função de Desenhista Cadista, para candidatos que tenham o Ensino Médio Completo e conhecimento específico de AutoCad. O salário oferecido é de R$ 1.996,00, sendo que o contrato terá duração de 12 meses.

São atribuições para a função de Desenhista Cadista, elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas, cartográficas e outros, conforme normas técnicas, submeter os esboços elaborados à apreciação superior, elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos, modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as necessidades.

Proceder a levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações, para posterior execução dos desenhos, proceder às reduções e ampliações de desenhos, baseando-se em desenhos já executados, executar desenhos baseando-se em croquis ou originais para permitir a preparação de plotagem e outros processos de reprodução, executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.

O Processo Seletivo deverá seguir as seguintes etapas Inscrição online, Entrega de Títulos (Experiência Profissional), Prova Prática na AMHASF: desenho no AUTOCAD a ser aplicado pela Equipe Técnica da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários do Município de Campo Grande.

Os candidatos poderão se inscrever, exclusivamente, através do site encontrado aqui , do dia 20, a partir das 10h, ao dia 21 de janeiro, até às 16h, no horário oficial do Estado do MS. Não será cobrada taxa de inscrição para participação do Processo Seletivo.

Mais informações poderão ser encontradas no Edital oficial, encontrado aqui .

