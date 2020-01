Prefeitura abre inscrição de curso com 600 vagas para jovens

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, abriu as inscrições para o Curso de Férias. O curso que vai acontecer durante todo o mês de janeiro, conta com 600 vagas para os cursos do programa Telecentro 2.0, nos períodos matutino, vespertino e noturno.

O programa Telecentro 2.0 foi criado em 2017 e já capacitou mais de sete mil jovens. Só em 2019 foram 55 turmas, totalizando 3.120 jovens e adultos capacitados com habilidades em vendas e atendimento, auxiliar administrativo, empreendedorismo, liderança, marketing digital, gestão financeira, inglês, espanhol, Excel, Word e informática básica.

Entre as atividades do Curso de Férias estão os cursos de Auxiliar Administrativo, Excel, Word e Informática Básica, ministrados de segunda a sexta-feira. A expectativa é de iniciar todas as frentes de serviço até o mês de maio.

Além do curso, o 38º Levanta Juventude também está com inscrições abertas para a primeira edição do ano, de 20 a 24 de janeiro de 2020. O evento será das 13h às 17h30, no Instituto de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano – Insted, na rua 26 de Agosto, 63 – Centro.

O Levanta Juventude já realizou 19 edições, totalizando mais 2.500 mil jovens e adultos com certificados. Entre a 23ª e a 37ª edição professores voluntários participaram ministrando Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, Empregabilidade, Liderança, empreendedorismo, habilidade comportamental, inteligência emocional e elaboração de currículo.

O programa Estação Juventude 2.0 realizou 350 atendimentos em 2019, ofertando aulas de Muay Thai, dança urbana, Jiu-Jitsu e orientação vocacional. Esse projeto promove a articulação das ações derivadas das políticas públicas em torno dos jovens de acordo com as necessidades apresentadas por cada instituição.

No ano de 2019, a Subsecretaria de Políticas para a Juventude participou das assinaturas de convênios na ordem R$ 900 mil com o Governo Federal e Ministério Público do Trabalho. Os convênios visam investimentos nas áreas de conhecimento técnico, esporte, lazer e capacitação profissional para os jovens. Mais de 400 cidades enviaram projetos e somente 15 municípios conseguiram a aprovação para liberação dos recursos, entre eles Campo Grande.

A Prefeitura também ofereceu um aulão do Exame Nacional do Ensino Médio -2019, divido em 33 sábados e contou com uma média de 400 jovens em cada edição.

Para participar do Curso de Férias ligue (67) 3314-3577 ou acesse pelo WhatsApp (67) 99155-0831 ou ainda pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

