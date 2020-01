Prefeitura lança reordenamento no trânsito na região do União, Oliveira e Anahy

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está realizando intervenções no trânsito na região dos bairros Anahy, Oliveira e União. O projeto de inclui a mudança no fluxo viário e seis novos semáforos.

As mudanças de reordenamento serão feitas para atender o aumento do fluxo de veículos com a inauguração de um residencial com 732 apartamentos na Avenida Petrópolis, no Residencial Oliveira.

Os seis conjuntos semafóricos já começaram a ser instalados pela prefeitura e devem ser ligados até o final de janeiro. Os semáforos serão instalados nos seguintes cruzamentos:

- Avenida Prefeito Lúdio Coelho com a Rua João Ribeiro Guimarães/Vital Brasil

- Rua Petrópolis com Maria Luiza Moraes/Mansões

- Petrópolis/Dorothea de Oliveira

- Petrópolis com a Rua da Pátria

- Petrópolis com a Albert Sabin

- Dorothea de Oliveira/Maria José de Freitas

Segundo os técnicos da Agetran, com o aumento do fluxo de veículos, gerado pela incorporação a estes bairros de uma população superior a 3 mil moradores, será necessário reforçar a sinalização semafórica para garantir a travessia de vias como a Lúdio Coelho e a Albert Sabin que servem de acesso ao futuro residencial.

Com o semáforo na Rua João Ribeiro Guimarães, a entrada na Lúdio Coelho, via de acesso rápido ao centro pela Avenida Duque de Caxias, ficará mais fácil. Desafogando assim a Rua Petrópolis, que hoje é a opção preferida dos motoristas para entrar na Lúdio Coelho, em função da sinalização semafórica existente.

O semáforo do cruzamento esquina da Rua Petrópolis com a Maria Luiza Moraes, e seu prolongamento a Rua das Mansões, será em três tempos. O canteiro central será adequado para facilitar a manobra dos ônibus.

Também serão feitas adequações no canteiro central da Avenida Petrópolis e mão única em trechos das ruas Melvin Jones e Petrópolis.

Será ampliada a mão única num pequeno trecho da Rua Petrópolis, que passará a ter só esta opção tráfego desde a Albert Sabin.

O mesmo será feito na Rua Melvin Jones, que receberá o trânsito no sentido bairro-centro, funcionando como a outra perna do binário.

