Colisão deixa trânsito lento na Antônio Maria Coelho

Uma colisão envolvendo três veículos deixou o trânsito tumultuado nesta manhã de quinta-feira (5) na rua Antônio Maria Coelho, quase esquina com a travessa Zezé Flores, no bairro Santa Fé.

De acordo com informações colhidas no local, o veículo Toyota Etios de cor prata, que seguia na via reduziu a velocidade para estacionar na agência da cooperativa de crédito Uniprime. Dois veículos, um branco e um cinza escuro, não conseguiram evitar a batida e colidiram, o branco no veículo que estava estacionando e o cinza no veículo branco.

No acidente ninguém ficou ferido, porém o fato deixou a via parcialmente transitável até a chegada da policia de trânsito.

