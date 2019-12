Prefeitura realiza operação 'fim de ano'

Durante os dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro e 02 e 03 de janeiro mais de 170 agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irão realizar uma mega operação contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, de maneira simultânea nas sete regiões urbanas de Campo Grande.

A força-tarefa irá priorizar os bairros considerados mais críticos, por estarem com os índices de infestação acima do recomendado. O secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, destaca que o trabalho é extremamente importante, considerando que estamos em um período de chuva e com a chegada do verão é esperado um aumento natural de casos.

Conforme o cronograma da coordenadoria, as ações serão executadas nos bairros Jardim Noroeste, Mata do Jacinto, Lar do Trabalhador, Silvia Regina, região central, Los Angeles e Alves Pereira.

Além do trabalho de vistoria de imóveis, terrenos baldios, recolhimento de materiais inservíveis e eliminação de focos e potenciais criadouros do mosquito, os agentes devem atuar ainda na orientação dos moradores, com ações educativas nas ruas e comércios.

Das 68 áreas catalogadas no último Levantamento Rápido de infestação do Aedes aegypti (LiRaa), divulgado no mês de novembro, 22 estão em estado de alerta, com índice de infestação superior a 1% e menor que 3.9%. Outras 46 áreas permanecem com índice satisfatório, abaixo de 1%.

De janeiro até o dia 17 de dezembro o município de Campo Grande registrou 16 mil confirmados de dengue e 8 óbitos.

Em março, pico de epidemia da doença, o número de notificações chegou a 9 mil.

