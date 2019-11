Mandetta manifesta preocupação com aumento de casos de dengue no verão

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, expressou, nesta sexta-feira (1), sua apreensão á respeito dos prováveis números de casos de dengue no verão do próximo ano, 2020.

A preocupação do ministro vem da volta do sorotipo 2 no estado de São Paulo, Goiás e Tocantins. "Este ano vamos ter um aumento de caso principalmente no Nordeste do país, Bahia. Tivemos a reentrada do sorotipo 2, há dois anos, e no ano passado isso fez um estrago muito grande no estado de São Paulo, na região de Bauru. Depois ela [dengue] reentrou por Goiás, Tocantins – foi um número muito grande de casos, porque o sorotipo 2 há muitos anos não circulava no Brasil, então agora ele volta com força total", afirmou Mandetta.

Apesar do aumento dos números, o ministro deu destaque ao avanço de uma pesquisa contra a dengue. "Estamos na fase final. Quando termina a fase 3, apresentam-se os números, consolida-se e pede-se registro.”

Mandetta também salientou a eficácia evidenciada nos testes. "Na fase 3, ela [vacina] se revelou com mais de 89% de eficácia para qualquer faixa etária dos 2 aos 60 anos, em dose única. A grande alternativa que o Brasil vai dar para a humanidade é que a vacina possa sair em dose única"

Essa nova vacina, tem previsão de disponibilidade para 2020. “Acredito que é para um futuro muito próximo. No ano que vem, acho que vamos ter a vacina disponível, acreditando nos números, na ciência, sendo otimistas."

