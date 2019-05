Prefeitura convoca candidatos do processo seletivo para educação infantil

Graziella Almeida com informações da assessoria

A Prefeitura publicou a convocação dos candidatos do processo seletivo para assistente de educação infantil, no Diário Oficial do Município, que saiu na manhã desta sexta-feira (10). A classificação divulgada está entre 751ª à 950ª e pode ser conferida aqui.

Os candidatos irão atuar no auxilio dos professores tanto em sala de aula ou em área externa, sendo contratados temporariamente pela Secretária Municipal de Educação (Semed).

Os convocados deverão comparecer ao espaço de formação Lúdio Martins Coelho, às 8 horas do dia 15 de maio para receber orientações sobre as documentações a serem entregues no ato da contratação.

O espaço fica localizado na Semed e neste endereço Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, no bairro Vila Margarida.

Contratação

Na data, horário e o local para os candidatos selecionados apresentarem e/ou entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos: Declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita; Declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada;

Ficha de dados pessoais devidamente preenchidas, datada e assinada; Autodeclaração de Cor preenchida manualmente com caneta azul; Comprovante ou Declaração de Tipagem Sanguínea; Documento Oficial de Identidade (RG), com a data de expedição legível; Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF – documento autônomo, entre outros documentos.

