Parceria entre prefeitura e UFMS irá implantar observatório para combater violência contra mulher

A Prefeitura de Campo Grande firmou uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), fechando um acordo de cooperação para instalação de um observatório de violência contra mulher. A assinatura do documento oficial foi realizada no paço municipal, na manhã desta quinta-feira (2).

O projeto terá a função de mapear, registrar e interpretar as situações de violência contra mulher, na Capital. Conforme Marquinhos, o observatório poderá proporcionar subsídios necessários para estabelecer políticas públicas eficazes às mulheres.

“Nós estamos sempre buscando boas parcerias para o desenvolvimento da nossa cidade e essa em especial que é muito importante e de uma área que somos referência nacional”, pontuou o chefe do Executivo Municipal.

O termo contou com a assinatura do prefeito Marquinhos Trad, reitor da UFMS Marcelo Turine, subsecretária municipal de políticas públicas para a mulher, Carla Stephanini, além do secretário municipal de governo e relações institucionais, Antônio Cézar Lacerda.

O observatório tem como objetivo compor o panorama da violência, segundo os indicadores definidos no “Programa Mulher, Viver sem Violência” e ampliar a produção de dados sobre o perfil das mulheres vítimas e dos perpetradores de violência contra a mulher.

Como funcionará

A partir de pesquisas, a equipe irá analisar um recorte da violência contra a mulher, por sub-regiões de Campo Grande, aprofundando o conhecimento sobre os fatores condicionantes, que subjazem as práticas de violência, como cor ou etnia, nível socioeconômico, escolaridade, etc.

Com esses dados será possível construir estratégias de intervenção para o controle e combate às várias formas de violência contra a mulher, implementando práticas salutares e políticas públicas voltadas à mulher.

Deixe seu Comentário

Leia Também