Na segunda-feira acontece o 1°Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação

Campo Grande terá o talk show - 1°Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação com o tema “Das conquistas aos desafios”. O evento será realizado no dia 29 de abril, no Auditório da CMB (Casa da Mulher Brasileira), a partir das 14 horas.

A subsecretária de Políticas para Mulher, Carla Stephanini destaca que o talk show possibilitará que mulheres, com expertise na temática, apresentem suas experiências e respondam questionamentos do público participante, sempre na perspectiva do estímulo ao empoderamento da mulher.

“O universo da tecnologia da informação vem cada vez mais acolhendo mulheres no mercado de trabalho, mas ainda existe resistência, considerando que o discurso corrente é de que mulheres não são vocacionadas para carreiras dentro da área de exatas e que esse é um espaço preponderante de homens”, diz Carla.

Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, as mulheres são fundamentais no processo da evolução da tecnologia. “Na Agetec as mulheres fazem a diferença. São analistas de sistemas, desenvolvedoras, jornalistas, administradoras e gerentes de área”.

Haverá uma palestra contextualizando a participação da mulher na TI e formação de mesa redonda composta por oito mulheres da diversas áreas da tecnologia, debatendo assuntos de carreira, desafios, preconceitos, estímulos e histórias. Podendo as participantes interagir com perguntas e opiniões.

