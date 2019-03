Representantes de TV aberta discutem novas tecnologias na Fertel

Representantes operacionais dos canais de TV aberta estiveram reunidos no auditório da Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul) nesta terça-feira (19) para discutir a adoção de sistema que permita otimizar custos de operação e ampliar alcance do sinal de emissoras no interior de Mato Grosso do Sul.

O encontro envolveu a cooperação visando a otimização de custos operacionais e a expansão dos sinais das TV abertas no interior de Mato Grosso do Sul. A ideia de otimização envolve a adoção de novas tecnologias que resultam em uma menor estrutura de funcionamento o que, no caso da TVE Cultura e das emissoras co-irmãs reverte-se também em economia no orçamento.

Representantes das principais emissoras privadas participaram de apresentação feita por Daniel Gazola Rennó, representante Screen Brasil, que trouxe detalhes sobre o sistema desenvolvido pela empresa para reunir, em uma única estrutura, equipamentos de recepção e transmissão de sinal de até seis TVs. A tecnologia havia sido apresentada na SET Expo 2018 –feira anual que acontece em São Paulo e reúne mostra de tecnologias para o setor de mídia e comunicações –, como explicou o diretor-presidente da Fertel e presidente do Fórum Nacional de Emissoras Públicas de Rádio e Televisão, Bosco Martins.

“Dentro do projeto Janelas da Inovação, pelo qual buscamos a modernização da Fertel, buscamos alternativas que resultem em um custo de operação menor e uma melhor prestação de serviços à população”, disse Bosco.

Pelo sistema, um dos que são avaliados por emissoras de todo o país para redução de despesas, as diferentes estruturas mantidas para retransmissão do sinal dariam lugar a uma única em cada município de alcance do sinal, com capacidade para até seis “canais”, envolvendo desde cabeamentos até a antena. A promessa, ainda, é de redução de custos com eletricidade, tanto pelo consumo menor como pela menor necessidade de refrigeração.

Participaram da reunião, além de Bosco Martins, Cezar Ortiz, Laucídio Melo Nogueira e Alexandre Marcos Rocha dos Santos Silva, pela TVE Cultura; Daniel Rennó, da Screen; Gilberto Fagundes, representando a TV Morena; Leopoldo da Silva e Manoel Estevão Neto, do SBT-MS, ao lado de Maurício Andreoli, diretor executivo da emissora; e Jayme Egídio, da TVI/Bandeirantes. Foi acertado um segundo encontro, em breve, para avançar nos debates sobre unificação dos trabalho de campo das empresas.

