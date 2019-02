TVE retransmite entrevista em homenagem a Dino Rocha

O sanfoneiro Dino Rocha será homenageado pela TVE Cultura que retransmitirá, nesta segunda-feira (18) e terça-feira (19), a entrevista que o artista concedeu ao programa “Arquivo Musical”, em 2014. Na oportunidade, Dino contou histórias e tocou alguns de seus maiores sucessos.

Dino Rocha foi ícone da música regional e um dos maiores nomes do chamamé –ritmo que transpôs fronteiras e se tornou a identidade cultural do povo sul-mato-grossense. Autodidata, destacou-se como instrumentista desde os 8 anos de idade e gravou mais de 50 composições, dentre as quais “Gaivota Pantaneira”, que o consagrou como um dos maiores chamamezeiros da América do Sul.

Internado há 27 dias, Dino Rocha faleceu na noite de domingo (17) aos 68 anos na UTI do Hospital Regional. O músico está sendo velado hoje desde o meio-dia, no cemitério Memorial Park, no bairro Universitário, em cerimônia aberta ao público. O sepultamento está previsto para 9h de terça-feira (19), no mesmo local.

