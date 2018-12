TVE exibe entrevista em homenagem a Ueze Zahran

A programação especial de fim de ano da TVE Cultura vai resgatar uma entrevista gravada em 2007 com Ueze Elias Zahran, 94 anos, para homenagear o empresário e fundador da TV Morena e da Rede Mato-Grossense de Comunicações, bem como da Copagaz, que morreu na sexta-feira (27), em São Paulo.

Boa parte de sua trajetória será relembrada em especial que vai ao ar nos dias 5 e 6 de janeiro de 2019 –sábado e domingo– na emissora pública sul-mato-grossense. Em entrevista ao jornalista Bosco Martins –que foi repórter da TV Morena e é o atual diretor-presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa (Fertel) – e ao apresentador Zé Du, com participação especial do músico Marcelo Loureiro, Ueze Zahran revisitou sua trajetória, desde a vinda dos pais do Líbano para Bela Vista, onde nasceu, a juventude em Campo Grande, cidade que disse adorar, e os passos para consolidação de seu grupo empresarial entre os mais importantes do Brasil.

No material, que vai ao ar na faixa especial de programação regional da TVE Cultura (sábado, das 8h às 11h e das 12h às 13h15; e aos domingos, das 11h às 15h), será rememorada ainda a ligação entre a emissora estatal e a TV Morena. Ueze Zahran relembra também causos de sua vida e a paixão pelo cavalo árabe, que resultou na construção de um dos mais importantes haras do estado – local onde está sua casa e foi realizada a entrevista.

