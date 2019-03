Investimento de R$ 200 mil garante digitalizaÃ§Ã£o da Educativa 104.7 FM

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel) firmaram acordo que garante repasse de R$ 200 mil para a aquisição de equipamentos que vão permitir a digitalização do sinal da Educativa 104.7 FM.

O recurso virá de valores arrecadados em multas pelo órgão trabalhista para a modernização da rádio estatal que, neste ano, completa 25 anos de existência. Os valores, além de permitir a aquisição de equipamentos necessários para a transmissão digital da rádio, permitirão ainda a modernização do parque tecnológico de toda a Fertel. “Diferentes entidades já foram beneficiadas, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar e, agora, é a vez da Fertel”, explicou o procurador do MPT, Odracil Juares Hecht, segundo quem “os termos de cooperação fechados a partir dos repasses preveem que os valores devem ser revertidos em prol da sociedade”.

“Diante da atividade fiscalizatória do MPT e da possibilidade de os recursos pagos por empresas que infringiram regras trabalhistas serem revertidos para a sociedade, pleiteamos valores que garantissem a modernização da Educativa 104.7 FM em seu 25º aniversário. Afinal, trata-se de um veículo de comunicação diferenciado em Mato Grosso do Sul, focado na divulgação de nossa diversidade cultural e calçado no princípio da prestação de serviços à sociedade”, destacou Bosco Martins.

O diretor-presidente da Fertel destacou, ainda, que a criatividade na busca de fontes alternativas de recursos segue premissas da atual administração estadual, que objetivam otimizar os serviços prestados à população.

Deixe seu Comentário

Leia Também