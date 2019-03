Tereza Cristina será palestrante em encontro de tecnologias, na capital

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, confirmou presença no 32º Encontro de Tecnologias para o Agro, que será realizado no dia 5 de abril, a partir das 8h. Ela fará uma palestra sobre as perspectivas para o próximo quadriênio.

O evento é um novo formato do Encontro de Tecnologias para a Pecuária, modificado para abranger maior público e conectar pecuaristas e agricultores. “Serão abordados assuntos de interesse mútuo. Jovens, segurança jurídica, sistema sindical, são alguns temas que buscamos abordar e que estão inseridos no nosso cenário atual”, afirma o presidente do Sindicato Rural, Alessandro Coelho.

A programação prevista para começar às 8h conta ainda com uma palestra do superintendente da CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil), Bruno Lucchi sobre os “Novos Rumos do Sistema Sindical”. A secretária adjunta de assuntos fundiários do Mapa, Luana Ruiz Silva Figueiredo vai falar sobre “Propriedade Rural e Segurança Jurídica”.

O “Endividamento Rural: estratégias para proteger o patrimônio e seguir plantando” será tema de palestra do advogado da Lybor Landgraf, Henrique Jambiski. Antecedendo a ministra, o presidente da Famasul, Maurício Saito vai falar sobre “O Protagonismo do Jovem no Agro”.

Serviço: O 32º Encontro de Tecnologias para o Agro acontecerá no dia 5 de abril, das 8h às 12h, no Sindicato Rural de Campo Grande. As vagas são limitadas e a inscrição é gratuita. Clique aqui e faça a sua inscrição .

