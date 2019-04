Prefeitura promove encontro das mulheres na tecnologia

A Prefeitura de Campo Grande por meio da por meio da Semu (Subsecretaria de Políticas públicas para Mulheres, realiza no dia 29 de abril, Auditório da CMB (Casa da Mulher Brasileira), a partir das 14 horas o, Talk show – 1º Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação: das conquistas aos desafios.

A Subsecretaria de Políticas para Mulher, Carla Stefanini destaca que o Talk show possibilitará que mulheres, com expertise na temática, apresentem suas experiências e respondam questionamentos do público participante, sempre na perspectiva do estímulo ao empoderamento da mulher.

Haverá uma palestra contextualizando a participação da mulher na TI e formação de mesa redonda composta por oito mulheres da diversas áreas da tecnologia, debatendo assuntos de carreira, desafios, preconceitos, estímulos e histórias. Podendo as participantes interagir com perguntas e opiniões.

A intenção do evento será de desmistificar o discurso e estimular a participação feminina nesse universo, a Semu (Subsecretaria de Políticas para Mulher), em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) promovem o Talk show – 1º Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação: das conquistas aos desafios, com apoio do Instituto Federal.

Serviço:

Evento: Talk show – 1º Encontro de Mulheres na Tecnologia da Informação: das conquistas aos desafios.

Data: 29 de abril de 2019 – 14 horas

Local: Casa da Mulher Brasileira

Endereço: Rua Brasília s.nº – Jardim. Imá

Deixe seu Comentário

Leia Também